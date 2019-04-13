Леонтьев: Материал агентства Reuters о том, что Венесуэла обходит санкции с помощью компании «Роснефть», – это ложь

Материал агентства Reuters о том, что Венесуэла обходит санкции с помощью компании «Роснефть», – это ложь и провокация. Об этом «Эху» сказал пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев.

Действия Reuters по сути являются информационными диверсиями, отметил Михаил Леонтьев.

Агентство не стало комментировать предъявленные ему обвинения. Ранее Reuters со ссылкой на источники и документы сообщило, что президент Венесуэлы Николас Мадуро получает деньги от продаж венесуэльской нефти через «Роснефть» в попытке обойти санкции США.