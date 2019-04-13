Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина

Одного из богатейших людей России задержали накануне утром по подозрению в хищении 7,5 миллиардов рублей.

Задержание Алексей Хотина – это справедливый шаг, который сделан в интересах вкладчиков, пострадавших от банкротства банка Югра. Такое мнение «Эху» высказал первый зампред думского комитета по экономической политике Николай Арефьев. Он отметил, что бизнес в целом необходимо постоянно контролировать, и единственные послабления, на которые можно пойти, — это снижение налоговой ставки.