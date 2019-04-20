Порошенко и Зеленский встретились на дебатах в преддверии второго тура президентских выборов

Кандидаты в президенты Украины провели дебаты на киевском стадионе «Олимпийский». По подсчетам полиции, там присутствовало около 22 тысяч зрителей (сам стадион рассчитан на 70 тысяч). Мероприятие продлилось около часа. Кандидаты обсудили внутреннюю и внешнюю политику, коррупцию, отношения с олигархами и ситуацию в Донбассе. Владимир Зеленский обвинил Петра Порошенко в том, что его обещания часто не совпадают с действиями.

Так, например, Порошенко обещал снизить тарифы по ЖКХ, а в итоге платы граждан за коммунальные услуги выросли, добавил Зеленский.

Действующий глава государства, в свою очередь, отметил, что его оппонент не обладает достаточным политическим опытом.

Петр Порошенко выразил надежду, что Зеленский не планирует сдать Украину в руки России.

В какой-то момент Зеленский заявил, что готов встать на колени «перед каждой матерью, которая не дождалась сына с фронта, и перед каждым ребенком, который не дождался отца». И он сделал это перед публикой. Порошенко тоже опустился на одно колено, но перед стоявшими позади него ветеранами АТО, т.е. спиной к зрителям. Сегодня на Украине день тишины перед вторым туром президентских выборов. Голосование состоится завтра. В первом туре с большим отрывом лидировал Зеленский.