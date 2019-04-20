«Желтые жилеты» готовят новую акцию протеста

Это будет уже 23-я манифестация в истории движения, стихийно созданного во Франции в середине ноября прошлого года. Столицей сегодняшней акции предложено сделать Париж. При этом власти города запретили собираться в районе собора Нотр-Дам, где произошел пожар. Как сообщил глава МВД Франции Кристоф Кастанер, следить за порядком на улицах французских городов будут около 60 тысяч полицейских и жандармов. Он не исключил присутствия в рядах мирных демонстрантов погромщиков, которые «будут пытаться устроить беспорядки, подобные тем, что были 16 марта». Тогда радикально настроенные молодые люди били витрины магазинов на Елисейских полях, поджигали кафе, нападали на сотрудников полиции.