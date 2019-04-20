Российский вице-премьер Юрий Борисов встретится в Дамаске с президентом Сирии Башаром Асадом

Они обсудят вопросы торгово-экономического сотрудничества, сообщили РИА «Новости» в аппарате вице-премьера. Также планируется встреча с зампредседателя совета министров Сирии, министром иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом, а также председателем сирийской части двухсторонней межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству Валидом Муаллемом. Борисов является председателем с российской стороны.