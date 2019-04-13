Московский департамент безопасности и противодействия коррупции не согласовал митинг против политики главы Ингушетии

Московский департамент безопасности и противодействия коррупции отказался согласовать митинг против политики действующего главы Ингушетии. Власти сослались на массовые мероприятия, посвященные государственным и церковным праздникам. Об этом «Эху» рассказал адвокат Калой Ахильгов. В департаменте безопасности отметили, что шанс на согласование акции после праздников есть, добавил Калой Ахильгов.