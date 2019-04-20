Сегодня в английской футбольной премьер-лиге состоится матч-повторение четрветьфинала Лиги Чемпионов. «Манчестер сити» принимает «Тоттенхэм».

Команды будут решать разные задачи. «Манчестер сити» ведет борьбу за победу в Премьер-Лиге. «Тоттенхэм», который занимает третье место, на чемпионство рассчитывать не может. От «Сити» лондонцы отстают на 16 очков, однако при этом место в Лиге Чемпионов на будущий год нужно еще отстоять. Столько же очков у «Арсенала» и «Челси», а «Манчестер Юнайтед» отстает на два, то есть расстояние одной победы. «Тоттенхэм» выбил «Ман Сити» в четвертьфинале Лиги Чемпионов. Дома лондонцы победили 1-0, а в гостях проиграли с устраивающем их счетом 3-4, причем пять мячей в этом матче были забиты в первые 20 минут. «Тоттенхэм» справился с соперником даже несмотря на отсутствие лидера – Харри Кейна, который получил травму. Его с успехом заменил Сон Хоен Мын, забивший команде из Манчестера три мяча из четырех.

Матч английской премьер лиги между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом» начнется в 14.30 по московскому времени. Трансляция на телеканале Матч ТВ.