Москвичи смогут записать своё поздравление с Днём Победы, которое прозвучит в общественном транспорте

Москвичи с сегодняшнего дня смогут записать своё поздравление с Днём Победы, которое прозвучит в общественном транспорте.

Напомнить людям об истории страны и её героях и дать возможность поделиться воспоминаниями о Великой Отечественной войне – таковы цели акции «Голос пассажира». Её проводит государственное учреждение «Организатор перевозок». Любой желающий москвич, подавший на этой неделе заявку, сможет сегодня или завтра записать поздравление с Днём Победы. В нём рассказать историю своей семьи в годы Великой Отечественной войны. Для этого необходимо приехать в профессиональную студию и записать аудиопослание. Начиная с шестого мая ролики зазвучат в автобусах коммерческих перевозчиков. И их смогут услышать сотни тысяч пассажиров, говорят устроители акции. В столице сейчас работают девять коммерческих перевозчиков, они обслуживают 240 маршрутов.

Ролики будут звучать в коммерческих автобусах в течение недели.