Кандидаты в президенты Украины провели дебаты на киевском стадионе «Олимпийский»

По подсчетам полиции, там присутствовало около 22 тысяч зрителей (сам стадион рассчитан на 70 тысяч). Дебаты продлились около часа. Кандидаты обсудили внутреннюю и внешнюю политику, коррупцию, отношения с олигархами и ситуацию в Донбассе. Владимир Зеленский обвинил Петра Порошенко в том, что тот не выполняет своих обещаний. Действующий глава государства упрекнул оппонента в том, что тот прячется от украинского народа. Он также заявил, что страной не может управлять человек без опыта. В какой-то момент Зеленский заявил, что готов встать на колени «перед каждой матерью, которая не дождалась сына с фронта, и перед каждым ребенком, который не дождался отца». После этого оба кандидата встали на колени: Зеленский перед публикой, Порошенко — перед ветеранами АТО, стоявшими позади него.

Дебаты кандидатов в президенты Украины не несли в себе реальной смысловой нагрузки, а участники не показали себя с лучшей стороны. Такое мнение в эфире «Эха» высказала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Прошедшие дебаты останутся в памяти людей как шоу, где дурачили украинский народ, считает Захарова.