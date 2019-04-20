Акция «Библионочь» пройдет сегодня во всех российских регионах

Ее участники увидят раритетные издания из фондов библиотек, побывают в книгохранилищах, встретятся с писателями и примут участие в театрализованных мастер-классах. В этом году «Библионочь» приурочена к Году театра в России и проходит под девизом: «Весь мир — театр». Одной из главных площадок в Москве станет Российская государственная библиотека. Там пройдут вечер ретро-музыки и моды 1920-1950-х годов, театральные постановки и перформансы. Также состоится традиционная экскурсия по книгохранилищу «Ленинки». Библиотека искусств имени Боголюбова приглашает на лекцию «Лермонтов. Таинственная повесть», а поклонников сериала «Игра престолов» на дискуссию «Игра престолов: мир без Пасхи».