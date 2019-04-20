Евросоюз упростит выдачу шенгенских виз туристам с хорошей визовой историей

Парламент ЕС одобрил инициативу Еврокомиссии. Теперь путешественники смогут подавать заявки на визы за полгода до планируемой поездки вместо текущих трех месяцев. Там, где это возможно, заполнять и подписывать заявки можно будет в электронном виде. Также планируется освободить от визовых сборов лиц в возрасте от 6 до 18 лет. Помимо этого, часто бывающие в странах ЕС туристы с «положительной историей» смогут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком действия от года до 5.