18 человек пострадали в результате пожаров в Забайкальском крае, семеро госпитализированы. Сотня жилых домов уничтожена, 300 человек потеряли имущество. Об этом сообщил врио губернатора Александр Осипов. По его словам, причиной нескольких пожаров стал человеческий фактор. Два пришли из заграницы – при шквалистом ветре они быстро распространились по нашей территории. Люди, потерявшие жилье, находятся в пунктах временного размещения и у родственников. Сегодня члены краевого правительства выедут в пострадавшие села и будут на месте оценивать ситуацию. По данным МЧС, всего от природных пожаров в Забайкалье пострадали 14 населенных пунктов, повреждены 152 дома. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. В ближайшие дни сохранятся сложные погодные условия — сильный ветер и высокая температура воздуха.