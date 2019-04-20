Дональд Трамп назвал «докладом безумного Мюллера» расследование спецпрокурора США по «российскому делу»

По словам президента, документ был написан «18 злобными демократами-трампоненавистниками». Все заявления в нем полностью сфабрикованы и не соответствуют действительности, уверен глава государства. В связи с этим он заподозрил авторов доклада в «серьезных преступлениях — <...> возможно, шпионаже и измене». Об этом глава Белого дома написал в Twitter. По его мнению, расследование «было незаконно начатой мистификацией, которой никогда не должно было произойти». «Это большая и пустая трата времени, энергии и денег — если быть точным, 30 миллионов долларов», — подчеркнул глава государства.