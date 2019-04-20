На Украине сегодня «день тишины» перед вторым туром президентских выборов

Согласно закону, запрещается публикация агитационных материалов в средствах массовой информации, распространение избирательных листовок, расклеивание избирательных плакатов, публичные призывы голосовать за или против кандидатов и распространение политической рекламы. За главный пост главы государства будут бороться действующий президент Петр Порошенко и руководитель студии «Квартал 95» Владимир Зеленский, он лидировал в первом туре. голосование пройдет в воскресенье.