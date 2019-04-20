Басманный суд Москвы отправил под домашний арест главного акционера банка «Югра» Алексея Хотина

Одного из богатейших людей России задержали накануне утром по подозрению в хищении 7,5 миллиардов рублей. В июле 2017 года банк «Югра», входивший в тридцатку крупнейших кредитных организаций страны по объемам активов, лишился лицензии. До этого Центробанк ввёл в нем внешнее управление. В банке это решение назвали незаконным, отменить его потребовала Генпрокуратура.

ЦБ несколько раз обращался в правоохранительные органы по поводу проблем «Югры», сообщает РБК со ссылкой на документы временной администрации. Регулятор обращал внимание МВД на сделки, направленные, по его мнению, на вывод активов.