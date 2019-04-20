В Москве пройдет второй юбилейный общегородской субботник

Этой традиции весеннего благоустройства исполняется сто лет. Первый субботник в этом году прошел 13 апреля, в нем, по оценке мэрии, участвовало почти 1,5 миллиона человек. Столичный градоначальник Сергей Собянин, как и неделю назад, пригласил горожан убрать город после зимы. В мэрии уточнили, что фартуки, перчатки, грабли и мешки для мусора выдаются в местах проведения работ. Вся информация о мероприятиях размещена на сайтах префектур и районных управ.