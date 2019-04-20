Крымского активиста Евгения Каракашева приговорили к шести годам колонии за посты в интернете

Суд Ростова-на-Дону признал их экстремистскими, а их автора виновным в публичном оправдании терроризма и призывах к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета. Об этом сообщил «Ленте.ру» адвокат Международной правозащитной группы «Агора» Алексей Ладин. По его словам, сам Каракашев связывает произошедшее со своим протестом относительно застройки курортной зоны Евпатории. Уголовное дело против него было возбуждено в январе прошлого года, а задержание произошло в день проведения общественных слушаний по вопросу застройки.