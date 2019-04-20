В Москве пройдет ежегодный парад трамваев

По традиции вагоны разных времен проедут от трамвайного депо на Шаболовке по центральным улицам к Чистопрудному бульвару. Там с 12 до 15 часов пройдет выставка современных и ретровагонов, начиная от конки XIX века. «Все трамваи можно будет посетить и сфотографировать, а погрузиться в историю помогут артисты в костюмах разных эпох», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе «Мосгортранса». В связи с проведением мероприятия до 18 часов Чистопрудный бульвар закроют для автомобилей.