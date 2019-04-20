Президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с госсекретарем США Майклом Помпео

Они обсудили угрозу ренационализации Приватбанка и необходимость сохранения макрофинансовой стабильности Украины, сообщила пресс-служба администрации главы украинского государства. Помпео также заверил Порошенко в том, что Вашингтон и впредь будет оставаться бок о бок с Украиной в деле восстановления ее суверенитета и территориальной целостности. Кроме того, госсекретарь пожелал успехов Порошенко во втором туре президентских выборов.

На этой неделе суд Киева удовлетворил иск бизнесмена Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и кабмину о незаконности национализации Приватбанка. Порошенко поручил Службе безопасности Украины и Генпрокуратуре оценить возможность возбуждения уголовного дела в отношении судей, принявших такое решение.