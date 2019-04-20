Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ

Присяжные в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдали жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ. Об этом сообщили «РИА Новости» в пресс-службе суда. По данным следствия, в октябре 2000 года он застрелил трех человек в упор из пистолета на автомобильном рынке в чеченском городе Урус-Мартан. Затем похитил их табельное оружие и скрылся. В начале 2001 года Бекмурзаев вступил в вооруженную банду, которая нападала на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих. Его задержали и арестовали в июне 2017-го. В СКР отмечали, что все это время он проживал в Чечне и работал водителем такси.