Полиция Украины не получала звонка о возможном теракте в студии «Общественного ТВ», когда там находился Петр Порошенко

Полиция Украины не получала звонка о возможном теракте в студии «Общественного телевидения», когда там находился президент Украины Петр Порошенко. Об этом сообщил телеканал «112 Украина» со ссылкой на начальника главного управления Нацполиции Киева Андрея Крищенко. Вечером модератор национальных дебатов в телестудии Мирослава Барчук сообщила, что на линию «102» поступила информация о возможном теракте. По ее словам, «это могло быть покушение на президента». Порошенко сказал, что несмотря на угрозу, остается.

Теледебаты, которые организовала Национальная общественная телерадиокомпания Украины, стали фактически предвыборной агитацией действующего президента. Его оппонент Владимир Зеленский в студию не явился. Ранее кандидаты провели дебаты на киевском стадионе «Олимпийский» в присутствии 22 тысяч зрителей.