«Транснефть» подтвердила проблемы с качеством нефти, которая идет из России по трубопроводу «Дружба»

Ситуация должна быть исправлена к началу следующей недели, сообщили РБК в российской компании.

Ранее белорусский концерн «Белнефтехим» заявил, что в российской экспортной смеси Urals, которая поступает транзитом в участок магистрального нефтепровода «Гомельтранснефть Дружба», обнаружены хлорорганические соединения, «превышающие в десятки раз предельные значения». Переработка нефти такого качества может привести к нарушению технологических режимов работы НПЗ, отметили в пресс-службе компании.