Суд Санкт-Петербурга арестовал директора Большого театра кукол Александра Калинина по делу о взятке

Он заключен под стражу до 17 июня. Сам Калинин не признал вину и просил отправить его под домашний арест, сообщает Объединенная пресс-служба судов города в канале «ТамТам». Суд также заключил под домашний арест на два месяца Ольгу Силаеву, гендиректора коммерческой структуры, подозреваемую в даче взятки руководителю театра. В четверг в театре прошли обыски. Впоследствии стало известно, что на его руководителя завели уголовное дело. По данным следствия, он заключил договор на поставку декораций и реквизита на сумму 2 с лишним миллиона рублей, после чего ему вернули больше половины.