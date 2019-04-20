В российских городах сегодня пройдут традиционные субботники

Участие в мероприятиях по уборке мусора – не всегда добровольное.

Советская традиция наводить после зимы порядок в своем дворе или на улице с годами как будто только крепчает. Чиновники и главы предприятий, как могут, зазывают горожан и подчиненных на субботник, подчас, ставя их перед непростым выбором. Отказавшимся грозят санкциями. В некоторых регионах с них даже требуют объяснительные. Пришедших на уборку, напротив, иногда просят предоставить подтверждение своего неравнодушного отношения к городу, например, в виде фотографии с граблями, лопатой или мусорным мешком.

Жалобы на принудительный характер субботников чаще всего приходят от школьных учителей и воспитателей детских садов. Практически обязательным они становятся для студентов и активистов молодежных объединений. Не связанных с организаторами граждан на мероприятия иногда заманивают чаем и полевой кухней.

Между тем в Госдуме уже задумались о введении штрафов для работодателей, которые заставляют работников идти на субботники.