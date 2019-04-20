Кандидаты в президенты Украины Пётр Порошенко и Владимир Зеленский провели дебаты на стадионе в Киеве

Политики встретились в присутствии 22 тысяч зрителей. Зеленский обвинял Порошенко в том, что тот даёт обещания и их не выполняет, Порошенко в свою очередь критиковал Зеленского и говорил, что страной не может управлять человек без опыта международных отношений. Дебаты не несли никакой смысловой нагрузки и останутся в памяти как шоу, где дурачили украинский народ, полагает официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Такое мнение она высказала в интервью «Эху».

Официально прошедшая на стадионе встреча не считалась дебатами, а была мероприятием по предвыборной агитации. На официальные дебаты в телеэфир в пятницу вечером пришёл только Пётр Порошенко. Владимир Зеленский заранее объявил, что участвовать в них не собирается. Второй тур президентских выборов пройдёт на Украине в воскресенье.