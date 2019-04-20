Суд отправил основного акционера банка «Югра» под домашний арест на два месяца

Алексей Хотин был задержан по делу о растрате 7,5 миллиардов рублей.

Алексей Хотин останется под домашним арестом до 18 июня. Ему запрещено покидать квартиру на улице Полянка в ночное время, использовать интернет и средства связи и, конечно же, общаться с другими фигурантами дела. Помимо самого предпринимателя судья назвала еще полдесяток фамилий людей, в отношении которых заведено дело о растрате. Речь идет о 7,5 миллиардах рублей, выведенных из банка «Югра».

Лицензию у кредитной организации отозвали еще летом 2017 года. Тогда Центробанк обвинил ее в неподобающем ведении бизнеса. Организация исполняла требования регулятора лишь на бумаге, а на деле ее активность сводилась в основном к кредитованию владельца за счет привлекаемых вкладов населения. В итоге «Югру» признали бакнкротом. Страховые выплаты вкладчикам стали крупнейшими в истории российских банков. Сумма компенсаций превысила 170 миллиардов рублей.

Хотин – один из двухсот богатейших людей страны. Журнал Forbes оценивает его состояние в 700 миллионов долларов.