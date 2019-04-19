В Петербурге суд арестовал обвиняемого в получении взятки директора Большого театра кукол

Александр Калинин взят под стражу до 17-го июня. Накануне в театре прошли обыски. В материалах дела говорится, что Калинин договорился с коммерческой компанией о поставках реквизита и декораций более чем на 2 миллиона рублей и затем получил больше половины этой суммы в качестве взятки. Директора коммерческой фирмы «Петербургское созвездие» Ольгу Силаеву, обвиняемую в даче взятки, суд отправил под домашний арест, — передает агентство ТАСС.