Юркомитет палаты представителей США потребовал неотредактированную версию доклада о вмешательстве России в выборы США

Юридический комитет палаты представителей США потребовал представить неотредактированную версию доклада о вмешательстве России в американские выборы. Об этом сообщает РИА Новости. Ранее спецпрокурор Роберт Мюллер отчитался об итогах расследования, которое длилось 22 месяца. Перед публикацией доклада, материалы были отредактированы. В частности, убрали сведения, которые касаются текущих расследований, представляют важность для разведки и данные, которые могут скомпрометировать третьих лиц. Мюллер не нашёл оснований для того, чтобы обвинить президента Дональда Трампа в сговоре с Россией.