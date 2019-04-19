На стадионе «Олимпийский» в Киеве прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Зеленского и Порошенко

На стадионе «Олимпийский» в Киеве прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. На территории спорткомплекса, по данным МВД страны, за дискуссией наблюдали более 20 тысяч человек. В русскоязычных СМИ, по сведениям, которые приводит радио Свобода, трансляцию смотрели свыше 200 тысяч человек. Изначально было построено две сцены, Порошенко перешёл на сцену Зеленского. Кандидаты обсуждали вопросы борьбы с коррупцией, отношения с Россией и войну на Донбассе. Порошенко обвинял Зеленского в неопытности.