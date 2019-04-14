Жириновский: Россия заинтересована в победе Порошенко в президентской гонке на Украине

Россия заинтересована в победе Петра Порошенко на президентских выборах на Украине, поскольку он быстрее согласится на присоединении к ней украинских территорий. Такое мнение в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» высказал лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

«Нам [России – прим. ЭМ] нужен Порошенко, чтобы быстрее разделить Украину. Зеленский будет колебаться, его будут вызывать на учебу то в Брюссель, то в Вашингтон, то в Лондон, то в Берлин. А Порошенко обязательно нужно пойти в Европу, и он согласится пойти туда частью Украины. Галиция и Львов – это он получит, а все остальное отойдет к России, и он на это согласится», — сказал В.Жириновский.

Сегодня в Киеве прошли дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля.