В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

На входной двери нарисовали свастику. Об этом сообщает агентство Интерфакс. Как рассказали в пресс-службе главного раввина Москвы, в момент начала пожара в здании академии иудаики находились студенты, раввины и гости, которые пришли на ритуальную трапезу, никто не пострадал. Сгорело хранилище с кошерным мясом. Представители еврейской общины назвали возмутительным поджог в канун Песаха — одного из главных иудейских праздников. В обстоятельствах разбирается полиция.