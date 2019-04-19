США призвали весь мир запретить пролет российских самолетов, направляющихся в Венесуэлу

Ранее это сделала Мальта.

В Госдепе США похвалили Мальту за решение не пропускать через свое воздушное пространство российские самолеты. Эти лайнеры, как написала официальный представитель ведомства Морган Ортагус, должны были быть использованы «для снабжения жестокого бывшего режима в Венесуэле». «Мы призываем все страны последовать примеру Мальты, чтобы остановить поддержку Кремлем диктатора Мадуро» — добавила она.

Речь идет о случае, произошедшем в начале апреля. Тогда Москва получила отказ на официальный запрос о пролете самолетов через Мальту. При этом, как пояснили в российском МИД, островное государство не пояснило, чем было мотивировано это решение.

Ранее стало известно о прибытии в Боливарианскую республику двух самолетов из России с сотней военных специалистов и 35 тоннами груза. Министры иностранных дел «Большой семерки» выразили обеспокоенность в связи с этим. Однако и Москва и Каракас отметили, что визит прошел в рамках военно-технического сотрудничества между странами.

США, Канада, а также ряд стран Евсросоюза и Латинской Америки поддерживают главу парламента Венесуэлы Хуана Гуайдо в качестве легитимного лидера страны. При этом действующий президент Николас Мадуро сохраняет власть в республике.