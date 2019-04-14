На стадионе «Олимпийский» в Киеве прошли предвыборные дебаты Владимира Зеленского и Петра Порошенко

На стадионе «Олимпийский» в Киеве прошли предвыборные дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко. На территории спорткомплекса, по данным МВД страны, за дискуссией наблюдали более 20 тысяч человек. В русскоязычных СМИ, по сведениям, которые приводит радио Свобода, трансляцию смотрели свыше 200 тысяч человек. Изначально было построено две сцены, Порошенко перешёл на сцену Зеленского. Кандидаты обсуждали вопросы борьбы с коррупцией, отношения с Россией и войну на Донбассе.

Порошенко обвинял Зеленского в неопытности. В свою очередь Зеленский обвинял Порошенко в неэффективности.

Выступление Владимира Зеленского было более убедительным, — такое мнение в интервью «Эху Москвы» высказал директор украинского Института глобальных стратегий Вадим Карасёв.

Между тем официальный представитель российского МИДа Мария Захарова в интервью «Эху Москвы» высказала мнение, что дебаты не несли никакой смысловой нагрузки и останутся в памяти как шоу, где дурачили украинский народ.

Официально это считалось не дебатами, а мероприятием по предвыборной агитации. На официальные дебаты в телеэфир этим вечером пришёл только Пётр Порошенко. Владимир Зеленский ещё до сегодняшней встречи на стадионе сообщил, что участвовать в них не будет.