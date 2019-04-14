В ходе предвыборной кампании кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский попытался уйти от тяжеловесных клише в отличие от действующего главы государства Петра Порошенко. Такое мнение выразила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Он сделал свою кампанию более легковесной, в позитивном ключе, более современной, более ориентированной на молодое поколение и попытался уйти от клише, которые использовались в последние пять лет. Он попытался избежать этой тяжеловесной риторики, которая уже не работала на протяжении всех этих лет, потому что невозможно списывать все внутренние, созданные киевским режимом проблемы на исполина в лице России», — сказала она.

По словам М.Захаровой, кампания Петра Порошенко была построена на борьбе с Россией, которая выступала в роли «виртуального исполина, которого нужно было победить».

Сегодня в Киеве прошли дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Второй тур выборов состоится в воскресенье, 21 апреля.