ЕС собирается упростить выдачу шенгенских виз туристам с хорошей визовой историей

Предложение Еврокомиссии одобрил Европарламент. Теперь новые правила должны утвердить все 28 стран в Совете ЕС. Документ может вступить в силу уже в конце года. Туристы смогут запрашивать визу за полгода до поездки и за 9 месяцев до начала круиза. Сейчас подавать документы можно максимум за 3 месяца. Для тех, кто не был замечен в нарушении режима въезда в ЕС, собираются постепенно увеличивать срок действия выданных виз до максимальных 5-ти лет. Вместе с тем увеличится размер консульского сбора — на первом этапе для граждан России он вырастет с 30-ти до 40 евро.