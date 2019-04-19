На стадионе в Киеве «Олимпийский» прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского

На киевском стадионе «Олимпийский» прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. На территории спортивного комплекса за обменом репликами наблюдали больше 20-ти тысяч зрителей. «Радио Свобода» сообщает, что в русскоязычных СМИ трансляцию смотрели свыше 200 тысяч человек. Кандидаты обсуждали вопросы борьбы с коррупцией, отношения с Россией и войну на Донбассе. Петр Порошенко обвинял Владимира Зеленского в неопытности, в свою очередь Зеленский Порошенко – в неэффективности. Действующий глава государства после окончания дебатов пригласил оппонента продолжить дискуссию в эфире Общественного телевидения. Зеленский еще до сегодняшней встречи это предложение отклонил. Между тем, Порошенко приехал в студию. Ведущая телеканала сообщила, что в полицию поступил звонок о возможном теракте в здании, передаёт РИА Новости.