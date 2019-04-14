Официальный представитель МИД РФ Захарова назвала дебаты кандидатов в президенты Украины «оболваниванием людей»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала сегодняшние дебаты кандидатов в президенты Украины «оболваниванием людей». Такое мнение она выразила в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Это не дебаты, а оболванивание людей, обман. Это создание ощущения дебатов, некого диалога по актуальным проблемам, а на самом деле, ни по одной злободневной проблеме, которая стоит и на украинской, и на международной повестке, не было ни одного весомого аргумента или постановки вопроса», — сказала она.

М.Захарова также отметила, что кандидаты не затрагивали серьезные темы, в том числе касательно взаимоотношений России и Украины.

По ее словам, дебаты скорее были похожи на «перфоманс».

Сегодня в Киеве прошли дебаты между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Второй тур выборов пройдет в воскресенье, 21 апреля.