В Ленинградской области рабочие завода «Форд» провели пикет против размера компенсаций при сокращениях

Акция была согласована, — сообщает агентство ТАСС. Участвовали, по разным данным, от 60-ти до 120-ти человек.

После решения о закрытии завода руководство предложило выплаты до 12-ти месячных окладов в зависимости от стажа. На максимальную сумму смогут претендовать только сотрудники, проработавшие на предприятии больше 15-ти лет. Сами работники «Форд» настаивают на выплате двух годовых окладов для всех.