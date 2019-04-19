Суд в Архангельске сегодня признал незаконными митинг и шествие против ввоза в регион столичного мусора

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на организаторов протестной акции, которая состоялась в начале апреля. Они говорят, что добивались согласования, но городские власти тянули время, а затем отказали, не предложив альтернативы.

После акции протеста больше 20-ти участников получили штрафы на общую сумму свыше 700 тысяч рублей. Также им назначили в общей сложности почти 300 часов общественных работ.