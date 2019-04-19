По делу основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви допросили члена ОНК Москвы Евгения Еникеева

Об этом он сам рассказал агентству ТАСС. Подробностей Еникеев не раскрыл, поскольку с него взяли подписку о неразглашении. Член Общественной наблюдательной комиссии намерен обжаловать привлечение к делу в статусе свидетеля. По мнению Еникеева, вызов на допрос – это попытка оказать на него давление из-за его правозащитной деятельности. Член ОНК подчеркнул, что о деле Калви, которого подозревают в причастности к хищениям у банка «Восточный», знает только из СМИ.