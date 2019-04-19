Полузащитника московского «Спартака» Аяза Гулиева на 4 месяца лишили водительских прав

Решение принял мировой суд Мещанского района. Как пишет РБК, футболист получил такое наказание за повторный проезд на красный свет. Кроме того, Гулиева оштрафовали на 2 тысячи рублей за несвоевременную оплату штрафов.

На прошлой неделе футболист стал участником дорожного конфликта, в ходе которого избил гражданина США. Издание пишет, что Гулиев заплатил пострадавшему более 150-ти тысяч рублей за отказ от претензий. Позднее «Спартак» оштрафовал футболиста на 5 миллионов рублей.