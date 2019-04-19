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20:00, 19 апреля 2019

Фильм студентки из Санкт-Петербурге будет показан на Каннском кинофестивале

Картина «Сложноподчиненное» Олеси Яковлевой вошла в конкурсную программу студенческих работ. Всего участвуют 17 фильмов, представляющих разные киношколы мира.



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