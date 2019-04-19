Более 20 тысяч человек пришли на киевский стадион «Олимпийский» на дебаты с участием кандидатов в президенты Украины

Более 20-ти тысяч человек пришли на киевский стадион «Олимпийский» на дебаты с участием кандидатов в президенты Украины. Такие данные приводит пресс-служба МВД страны. Петр Порошенко заявил, что у Владимира Зеленского недостаточно опыта для того, чтобы управлять страной.

В свою очередь Владимир Зеленский сказал, что Петр Порошенко обещает одно, а делает другое.

Второй тур выборов президента Украины пройдет в предстоящее воскресенье.