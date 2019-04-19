Правительство поддержало законопроект, предлагающий ограничить закись азота
Об этом сообщает РБК. Документ предполагает запрет на употребление так называемого «веселящего газа» не по назначению.
Если нет своего аккаунта
Если у вас уже есть аккаунт
Об этом сообщает РБК. Документ предполагает запрет на употребление так называемого «веселящего газа» не по назначению.
Открытое письмо Юрию Каннеру Я понимаю, насколько тяжело евреи, и не только евреи, хранящие память о Холокосте и об истреблении нацистами и их фашистскими пособниками еврейского населения Европы и СССР, воспринимают обвинения в фашизме. И я сожалею, что доставил Юрию Каннеру тяжёлые переживания в связи с этим…
Падение рейтинга, контртеррористическая операция в Тюмени и прочие новости этой весны Андрей Колесников: Украине, избирателю нужен человек без опыта управления и без опыта связей с олигархами, без опыта колоссальной коррупции. Без опыта провалившихся реформ. Поэтому за него и голосуют…