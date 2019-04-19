Крымского активиста приговорили к 6-ти годам колонии по делу о призывах к терроризму в чате в соцсети ВКонтакте
Об этом сообщает «Новая газета». Приговор Евгению Каракашеву вынес Северо-Кавказский военный окружной суд.
Фигуранта дела задержали в феврале прошлого года после обыска в его доме. Каракашев считает преследование политически мотивированным. Он уверен, что это ответ на его протесты против застройки побережья Евпатории. Правозащитное общество «Мемориал» признало активиста политзаключенным.