В Киеве проходят дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского

В Киеве в эти минуты проходят дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского. Политики встретились на стадионе «Олимпийский», заполненном зрителями.

Зеленский обвинил Порошенко в том, что действующий президент Украины постоянно дает обещания, но их не выполняет, и сказал, что пришел сломать систему с провалами в экономике, дорогими коммунальными услугами и коррупционными скандалами.

В свою очередь Порошенко раскритиковал Зеленского. Глава государства сказал, что страной не может управлять человек без опыта международных отношений. Порошенко также добавил, что принял страну без гроша в то время как Зеленский, по его словам, выставлял Украину проституткой в своих шоу.