Сегодня хоккеисты ЦСКА могут досрочно стать обладателем самого престижного клубного трофея России – Кубка Гагарина

Последний чемпионский титул был завоеван командой легендарного тренера Виктора Тихонова в 1989 году, то есть ровно 30 лет назад. После этого разъехались и ветераны и те, кто должен был придти им на смену, прежде всего в заокеанском направлении. ЦСКА же исчез из числа лидеров и грандов российского хоккея до 2012 года, когда в клуб пришли серьезные денежные люди. В 2015 году армейцы выиграли регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги и получили золотые медали чемпионов России, но все же главным трофеем страны остается именно кубок Гагарина. Победитель турнира и считается лучшей командой России. Сегодня у ЦСКА исторический шанс вернуть себе приоритеты. Команда играет четвертый матч финальной серии против омского Авангарда. Три предыдущие встречи закончились в пользу армейцев и победа закончит серию и сделает ЦСКА обладателем трофея. Если учесть, что во второй и третьей игре Авангард не смог забросить ни одной шайбы и даже тренер сибиряков Боб Хартли мягко говоря не излучает оптимизма, шансы армейцев представляются почти идеальными.

Четвертый матч финальной серии Кубка Гагарина начнется в 19.30 по московскому времени. Трансляция на канале Матч ТВ.