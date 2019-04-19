На процессе по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева сегодня допрашивали сотрудников «Кофемании»

Именно в этом заведении прошлой осенью компания, в которой были спортсмены, избила чиновника Дениса Пака. Свидетели не подтвердили причастность Кокорина и Мамаева. При этом управляющий кафе Дмитрий Грачев сказал следствию, что стулом чиновника Пака ударил именно нападающий «Зенита».

Фигурантов дела необоснованно обвиняют в сговоре при нападении на чиновника и водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука, — полагает адвокат Кирилла Кокорина, младшего брата футболиста, Вячеслав Барик. По словам адвоката, суд собирается допросить еще 12 свидетелей. Все фигуранты останутся под стражей до конца сентября.