На стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялась жеребьевка, дебаты начинает Зеленский

На стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялась жеребьевка между кандидатами в президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Первое слово, по итогам жеребьевки, предоставлено кандидату от партии «Слуга народа» Владимиру Зеленскому.

По регламенту, дебаты пройдут с 19:00 до 20:00.

Каждый из участников будет находиться на своей сцене, — сообщает «Радио Свобода». «Украинская правда» со ссылкой на источник пишет, что Порошенко и Зеленский ответят как минимум на три вопроса. Этому будут предшествовать 5-минутные выступления кандидатов.

Между тем, из-за желающих увидеть дебаты Киев встал в пробках. Яндекс оценивает плотность движения в 9 баллов. Второй тур выборов президента Украины пройдет в предстоящее воскресенье.