Валерий Соловей: Лукашенко пытается замедлить процесс построения Союзного государства с Россией

Выступая за равные экономические условия для участников Евразийского экономического союза (ЕАЭС), президент Белоруссии Александр Лукашенко пытается замедлить процесс построения Союзного государства с Россией. Такое мнение в эфире радиостанции «Эхо Москвы» выразил политолог Валерий Соловей.

«Лукашенко будет на словах поддерживать идею интеграции, но фактически обставлять ее такими политическими условиями, при которых эта интеграция невозможна. Он пытается выиграть время, рассчитывая, что время изменит диспозицию и Россия откажется от своего намерения интегрировать Белоруссию», — сказал он.

Сегодня президент Белоруссии А.Лукашенко заявил, что в процессе интеграции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) союз должен стать полноценным объединением с равными условиями для его участников.